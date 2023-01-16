السجن المشدد 15 سنة لـ3 أشقاء بالفيوم.. «شكوا في سلوك أختهم فقتلوها»

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثالثة، اليوم الاثنين، بمعاقبة الأشقاء الثلاثة وهم حسام.س.إ.ع، 26 سنة، وشقيقيه التوأم، إبراهيم.س.إ.ع، 21 سنة، وهشام.س.إ.ع، 21 سنة، بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهم، وذلك لإدانتهم بقتل شقيقتهم فتحية.س.إ.ع، 17 سنة، لشكهم في سلوكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة أسامة طارق عتمان، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وذلك بعدما استمعت المحكمة إلى شهادة والدي المجني عليها والمتهمين ومناقشة الطبيب الشرعي.

صعقوها بالكهرباء

تعود تفاصيل القضية رقم 32558 جنح مركز شرطة إطسا، والمقيدة برقم 2054 كلي الفيوم، إلى 18 أغسطس 2022، حينما تلقى مركز شرطة إطسا إخطارًا من مستشفى إطسا المركزي، بوصول جثة فتاة بها آثار صعق بالكهرباء، ووجود شبهة جنائية في وفاتها، فانتقلت قوة من المركز تحت إشراف المقدم محمد بكري الصوفي مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز إلى المستشفى.

وأكدت التحريات السرية، أنّ ثلاثة أشقاء الفتاة وراء قتلها، بسبب شكهم في سلوكها.

اعترفوا بارتكاب الجريمة

وبضبط الأشقاء الثلاثة، اعترفوا بقيامهم بوضع خطة للتخلص من شقيقتهم، وأنّهم فكروا وخططوا على مدار 48 ساعة لتنفيذ جريمتهم، موضحين أنّهم استغلوا خروج والديهم من المنزل، وعدم وجود أشقائهم الصغار، ثم قاموا باستدراجها للحمام وتكبيلها بالأوشحة، ثم أوصلوا بها سلك كهرباء عار وصعقوها بالكهرباء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

الطب الشرعي أكد فقدانها عذريتها

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5362 إداري مركز شرطة إطسا، وجرى العرض على النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي، لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.