انقلاب سيارة نقل محملة بـ«بازلت» على الطريق الصحراوي الغربي في المنيا

انقلبت سيارة نقل محملة بالبازلت على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة سائقها، وانتقل فريق من رجال المرور وتم الدفع بلودر الوحدة المحلية لرفع السيارة وتسيير الحركة بالطريق.

انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز الشرطة، بانقلاب سياره نقل محملة بالبازلت، وتحمل رقم «6917 ن ب ف» على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل المنيا، مما أسفر عن إصابة السائق، ويدعى عماد صلاح زاخر، مقيم في مركز بني مزار شمال المحافظة.

إصابة سائق السيارة

وتم نقل المصاب إلي مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بلودر لرفع السيارة وإزالة البازلت من الطريق، لتسهيل حركة عبور السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.