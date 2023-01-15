العثور على جثة شاب بالطريق الزراعي في مركز المنيا.. ابن عمه أنهى حياته

عثر الأهالي في مركز المنيا، على جثة شاب ملقاة على جانب الطريق الزراعي بالقرب من كوبري كفر المنصورة، وتم إبلاغ رجال الشرطة ونقله إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من مستشفى المنيا الجامعي، بوصول م.س، شهرته كريم، يبلغ 21 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالمنيا، أن مرتكب الواقعة شخص يُدعى ب.ج، 23 عامًا، عاطل، وذلك بسبب مشاجرة سابقة بين المجني عليه وابن عم الجاني، وتم ضبط المتهم وبحوزته الأداة الحادة المستخدمة -مطواة-، وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.