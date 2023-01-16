تحرير 4502 مخالفة لمنشآت غذائية في المنيا خلال 2022

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تحرير 4502 مخالفة خلال حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية على مدار عام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور المكثف والرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، وضمن خطة المديرية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

عدم وجود شهادات صحية

وأشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن الإدارة العامة للطب الوقائي نفذت مرورا على 7713 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، خلال حملات تفتيشية على مدار عام 2022 الماضي، ما أسفرت عن تحرير 4502 محضر للمخالفات المضبوطة، والتي تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومنشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر أخرى، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

ضبط عصائر ومشروبات

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي في المنيا انه تم سحب 9211 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 26942 كيلو أغذية مختلفة و10165 لتر عصائر ومشروبات لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم استخراج 16790 شهادة صحية.