كيت بلانشيت تنتقد موسم الجوائز بعد حصولها على لقب أفضل ممثلة: سباق خيل

حصلت النجمة كيت بلانشيت على ثاني جائزة لها في موسم الجوائز عن دورها في فيلم «Tár»، والذي جسدت خلاله شخصية ليديا تار أول قائدة لأوركسترا ألمانية، وجاءت جائزة أفضل ممثلة في النسخة الـ 28 من اختيارات النقاد، بعد أيام من حصولها على جائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة عن الدور نفسه.

واستغلت كيت بلانشيت خطاب الفوز لتنتقد موسم الجوائز، داعيو إلى إلغاء احتفالات توزيع الجوائز التلفزيونية، قائلة: «أفضل ممثلة مصطلح تعسفي بالنظر إلى عدد الأدوار غير العادية التي قدمتها النساء العام الماضي»، متابعة: «سأحبها لو قمنا بتغيير هذا الهيكل الكامل، إنه مثل هذا الهرم الأبوي، لماذا لا نقول فقط كانت هناك مجموعة كاملة من العروض النسائية التي كانت متزامنة وفي حوار مع بعضها البعض، ونوقف سباق الخيل المتلفز هذا»، وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

واختتمت كلمتها، قائلة: كل امرأة في التلفزيون، والأفلام، والإعلانات، والحملات الدعائية التجارية، تقوم بعمل رائع يلهمني باستمرار.. شكرا لكن».

كيت بلانشيت تفوز على مارجوت روبي وفيولا ديفيس بجائزة أفضل ممثلة في اختيارات النقاد 2023

وكانت «بلانشيت» تتنافس على الجائزة في قائمة ضمت فيولا ديفيس عن دورها في «The Woman King»، ودانييل ديدويلر عن دورها في «Till»، ومارجوت روبي عن دورها في «Babylon»، وميشيل ويليامزعن دورها في «The Fabelmans»، وميشيل يوه عن دورها في «Everything Everywhere All at Once».

وفي مقابلة خلف الكواليس، قالت إنَّ المرشحين والفائزين بجوائز لن يكونوا موجودين بدون جيش كامل خلفهم، موضحة: «لا أحد يقف هنا بدون جيش كامل من الناس يصنعون الفيلم، وأعتقد أن هناك طريقة مختلفة للاحتفال بالعروض، نحن جميعًا جزء من الصناعة، كلنا نؤثر على بعضنا البعض، تم تحدي جميع الممثلات ودفعهم إلى أقصى حدودهم أيضًا».

وحصلت كيت برنشيت خلال مسيرتها الفنية على مجموعة كبيرة من الجوائز منها جائزتي أوسكار عن فيلم «The Aviator» في عام 2004، وفيلم «Blue Jasmine» في عام 2013، وذلك من إجمالي 6 ترشيحات للجائزة، كما حصدت 4 جوائز اختيارات النقاد بالإضافة إلى 4 جوائز جولدن جلوب.