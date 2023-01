«Everything Everywhere All at Once» يحصد 5 جوائز من اختيارات النقاد

أسدل الستار خلال ساعات حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد الـ28، في فندق فيرمونت سينشري بلازا في لوس أنجلوس، وكرّم الحفل السنوي أبرز الأعمال في السينما والتلفزيون التي عرضت على مدار عام 2022، وشهد الحفل تكريم جيف بريدجز بجائزة إنجاز العمر عن مسيرته التمثيلية، بينما حصلت المغنية وكاتبة الأغاني جانيل موناي على جائزة «See Her» والتي تهدف إلى تكريم النساء اللواتي يصور شخصياتهن أصيلة، ويتجنبن الصور النمطية.

حصل فيلم Everything Everywhere All at Once على 5 جوائز: أفضل فيلم، أفضل إخراج للمخرجين دانيال كوان ودانيال شينرت، أفضل سيناريو أصلي، أفضل مونتاج، بالإضافة إلى أفضل ممثل مساعد لـ جوناثان كي كوان، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ذهبت جائزة أفضل ممثلة لـ كيت بلانشيت عن دورها في فيلم «Tár»، وهي الجائزة الثانية التي تحصدها خلال أيام بعد جائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة عن نفس الفيلم، وحصلت أنجيلا باسيت عن دورها في فيلم «Black Panther: Wakanda Forever»، وفي فئة أفضل ممثل صاعد ذهبت الجائزة لـ جبريل لابل عن دوره في فيلم «The Fabelmans»، وحصل برندان فريزر على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «The Whale».

برندان فريزر يبكي في خطاب قبول جائزة أفضل ممثل عن دوره في «The Whale»

وتحدث «فريزر» في خطاب قبول الجائزة عن الفيلم، قائلا: «الفيلم يدور حول الخلاص، يتعلق بإيجاد الضوء في مكان مظلم، وأنا محظوظ جدًا لأنني عملت مع فريق رائع»، متابعا وهو يبكي «إذا كنت مثل تشارلي، الذي لعبت في هذا الفيلم، بأي شكل من الأشكال تعاني من السمنة، أو تشعر وكأنك في بحر مظلم، أريدك أن تعرف أنه يمكن أن يكون لديك القوة للوقوف على قدميك والذهاب إلى النور، ستحدث لك الأشياء الجيدة».

جائزة أفضل مؤثرات بصرية لـ «Avatar: The Way of Water»

وجائزة أفضل فيلم كوميدي ذهبت لـ «Glass Onion: A Knives Out Mystery»، كما حصد الفيلم جائزة أفضل طاقم فيلم، وحصل فيلم «RRR» على جائزة أفضل فيلم أجنبي، وفي فئة أفضل سيناريو مقتبس حصلت الكاتبة سارة بولي على الجائزة عن «Women Talking» أما جائزة أفضل شعر ومكياج كانت من نصيب فيلم «Elvis» عن السيرة الذاتية للنجم الراحل إلفيس بريسلي.

وحصل فيلم «Avatar: The Way of Water» للمخرج جيمس كاميرون على جائزة أفضل مؤثرات بصرية، أما جائزة أفضل تصميم إنتاج كانت من نصيب فيلم «Babylon»، وجائزة أفضل تصوير ذهبت لفيلم «Top Gun: Maverick»، وأفضل تصميم أزياء لـ «Black Panther: Wakanda Forever»، وحصلت هيلدور جونادوتير على جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم «Tár»