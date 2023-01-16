حادث الـ120 ثانية.. اللحظات الأخيرة في حياة الأشقاء الثلاثة «شهداء لقمة العيش»

120 ثانية كتبت السطور الأخيرة في حياة «سيد أحمد مسعود» يبلغ من العمر 28 سنة، وشقيقه «محمد» 25 سنة، وشقيقه الأصغر«مصطفى» 22 سنة، حاصلين جميعهم على دبلوم فني، ضحايا لقمة العيش، وإصابة آخر عندما قرروا الخروج من قريتهم بني زيد الأكراد والقرى المجاورة بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، متجهين إلى مكان عملهم الجديد؛ ليكون للقدر كلمة أخرى إذ أطاحت بهم سيارة نقل محملة بالطوب الأحمر، صدمتهم في مشهد مرعب حال تواجدهم بمنطقة الرماية بدائرة قسم شرطة الهرم، وفر السائق هاربًا.

كاميرات المراقبة رصدت الحادث

كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة كشفت لغز الواقعة والتي رصدت الواقعة في فيديو لخص الحادث كانت مدته 120 ثانية، وضُبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وسادت حالة من الحزن بين أهالي مركز الفتح بني زيد الأكراد بأسيوط محل إقامة الأشقاء الثلاثة أثناء بحثهم عن لقمة العيش مغتربين عن أهلهم وبلدتهم، أثناء تشييع جثمانهم في الساعات المتأخرة من الليل صباح اليوم الاثنين.

معاينة النيابة

فريق من جهات التحقيق انتقل لمعاينة مكان الحادث، وكذلك فريق من الأدلة الجنائية وادارة مرور الجيزة لتحديد أسباب الحادث، والسيارة النقل محملة بالطوب الأحمر (مواد بناء) والتي تسببت في وفاة الأشقاء الثلاثة وإصابة آخر، وهم «سيد أحمد مسعود» يبلغ من العمر 28 سنة، وشقيقه «محمد» 25 سنة، وشقيقه الأصغر «مصطفى» 22 سنة، حاصلين جميعهم على دبلوم فني، مصاب بكسر متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ.

خضع المتهم أمام فريق نيابة الهرم، للإدلاء باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الحادث، التي أوضحت التحريات الأولية أنه نتج عن الحمولة الزائدة للسيارة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه 15 يومًا، من قبل قاضي المعارضات، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان حالة المتهم وقت قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصاب تمهيدًا لسماع أقواله، ومن المتوقع أن يتم إحالة المتهم للمحكمة الجنائية خلال ساعات.

العقوبة القانونية للسائق

أما فيما يتعلق بالعقوبة القاونية يقول الخبير القانوني وائل نجم المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أي نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 500 جنيه

ولفت «عبد المنعم» إلى ان العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.