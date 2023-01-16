روسيا تهدد بريطانيا وبولندا بحرق الدبابات الممنوحة لـ«كييف»

هدَّد الكرملين، أمس، بـ«إحراق» الدبابات التي ينوي الغرب، خصوصًا بريطانيا وبولندا، تسليمها إلى أوكرانيا.

وقال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في مؤتمره اليومي مع الصحافة عبر الهاتف، إنّ هذه الدبابات «ستحرق»، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

كان حلف شمال الأطلسي وعد، أمس الأول، بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة الغربية «فى المستقبل القريب»، وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بالغ في تقدير قدرة قواته المسلحة».

بريطانيا تتعهد بإرسال 14 دبابة من طراز «تشالنجر 2» إلى أوكرانيا

وتعهدت المملكة المتحدة بإرسال 14 دبابة من طراز «تشالنجر 2» إلى أوكرانيا، في الأسابيع المقبلة؛ لتصبح أول دولة تلتزم بإمداد كييف بهذا النوع من الدبابات الثقيلة لمواجهة القوات الروسية.

وبداية يناير الجاري، تعهدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بآليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع، وهي 40 مدرعة ألمانية من طراز ماردر، و50 مدرعة أمريكية من طراز برادلي، وعدد من مدرعات «إم إكس-10» الفرنسية.

كما أعلنت بولندا استعدادها لتزويد كييف بـ14 دبابة متطورة من نوع «ليوبارد-2» ألمانية الصنع، الأمر الذي يتطلب موافقة برلين.