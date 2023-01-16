إقبال كثيف على معرض «أهلا رمضان» في كفر الدوار.. تخفيضات تصل لـ30%

افتتحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، معرض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية والرمضانية بمدينة كفر الدوار، والذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار والغرفة التجارية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والزراعة، ضمن خطة المحافظة للتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشهد المعرض الذي يعد ثاني المعارض في المحافظة بعد معرض شبراخيت، إقبالا كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى لافتتاحه.

افتتاح معرض أهلا رمضان في كفر الدوار

وتفقدت نائب المحافظ أقسام معرض أهلا رمضان والذي يضم 12 جناحا لكبرى شركات المواد الغذائية وأجنحة للخضر والفاكهة والمعلبات بأنواعها وأخرى للحوم والأسماك والدواجن المجمدة والألبان بمشتقاتها، من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية، والتي تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراوح بين 25 و30%.

أسعار سلع معرض أهلا رمضان في البحيرة

وجرى طرح الأرز المُعبأ بسعر يبدأ من 10 جنيهات ويصل إلى 15 جنيها، حسب نسبة الكسر بالكيلو، وسيعرض السكر بدءا من 14 جنيهًا ويصل إلى 16 جنيهًا للكيلو، والمكرونة 5 جنيهات لوزن 400 جرام.

كما يعرض الفول البلدي المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن 500 جرام، والعدس الأصفر 17 جنيها لوزن 500 جرام، فيما سيبدأ سعر بيع الزيت من 35 جنيهًا ويصل إلى 60 جنيهًا حسب النوع والحجم، واللحم البرازيلي المجمد 79 جنيها، واللحم السوداني المُبرد بـ 115 جنيها، واللحوم البلدية بالعظم 140 جنيها واللحوم البقري المشفى بسعر 170 جنيها.

نائب محافظ البحيرة تشيد بجودة السلع

وأكدت نائب المحافظ استمرار فتح منافذ معرض أهلا رمضان وتوافر كافة السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك وبأسعار مخفضة، مشيدة بجودة المعروضات، كما قدمت الشكر لكل التجار والمزارعين المشاركين.

وأوضحت أن هناك خطة للتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة بالمحافظة، للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر، والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

3 آلاف منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأشارت نائب المحافظ أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية، والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بأكملها.