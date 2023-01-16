معلومات عن معارض «أهلا رمضان».. التخفيضات تصل إلى 50% وتستمر 4 أشهر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض «أهلا رمضان» بالجيزة بتخفيضات تصل لـ 50%، وذلك بحضور عدد من الوزراء، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع والمنتجات.

افتتاح منافذ أهلا رمضان في 19 محافظة

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن معرض أهلا رمضان حسبما صرح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

1- الحكومة والقطاع الخاص يعملان سويا من أجل المستهلك والمواطن.

2- وصلت عدد معارض أهلا رمضان في 19 محافظة حتى الآن.

3- بجانب منافذ أهلا رمضان توجد منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الدفاع وأمان ووزارة الزراعة.

4- بعض الشركات اختارت بعض السلع شائعة الاستخدامات ببيعها إما بالتكلفة أو بالخسارة، وتحمل هذه الخسارة على الأصناف الفاخرة الأخرى.

5- السلع الموجودة في منافذ أهلا رمضان هي نفسها في الأسواق من ناحية الجودة والتعبئة، والفارق الوحيد هو السعر.

6- نسبة التخفيضات على بعض السلع في منافذ أهلا رمضان وصلت لـ 50% مثل الأسماك.

اتخاذ كل الآليات لخفض الأسعار

7- ننسق مع رئاسة مجلس الوزراء بشكل شبه يومي مع وزراء التجارة والصناعة والتموين والزراعة والمالية لاتخاذ جميع الآليات الممكنة لخفض الأسعار.

8- جرى الإفراج من المواني على السلع التي تمس المواطنين بقيمة 9.1 مليار دولار تقريبا حتى الخميس الماضي.

9- الإفراج بالكامل عن الزيت الموجود في ميناء الأدبية.

10- معارض أهلا رمضان تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.