خريطة معارض «أهلا رمضان» في الجيزة.. أسعار مخفضة وسلع متنوعة

تستعد محافظة الجيزة لافتتاح عدد من معارض «أهلا رمضان» والشوادر بمختلف قرى والمُدن، تباعا لتخفيف العبء على المواطنين، بالإضافة إلى ضخ كميات أكبر من المعروض للسلع الأساسية، لتلافي مشكلة نقص أيا من السلع قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

معارض «أهلا رمضان» في محافظة الجيزة

وتستعرض «الوطن» المعارض السلعية التي افتتحتها محافظة الجيزة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة لاستيعاب أكبر عدد من العارضين والشركات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين بما يحقق تنوع المنتجات والسلع المعروضه وبأسعار مناسبة لبيع السلع الغذائية الأساسية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بأسعار مخفضة للمواطنين، وهي كالآتي:

- معرض أهلاً رمضان، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل

يعد من أكبر المعارض، مقام على مساحة كبيرة، لاستيعاب أكبر عدد من العارضين والشركات المشاركة، ولتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، بما يحقق تنوع المنتجات والسلع المعروضه وبأسعار مناسبة.

- معرض «أهلا رمضان» في الوراق

- معرض «أهلا رمضان» في جنوب الجيزة

- معرض «أهلا رمضان» في البدرشين

- معرض«أهلا رمضان» في الصف

- معرض «أهلا رمضان» ببولاق

وتواصل محافظة الجيزة جهودها خلال العام الحالي لتخفيف العبء عن المواطنين وضبط الأسواق، بالتوسع في إقامة معارض وشوادر للسلع المخفضة، قبل قدوم شهر رمضان الكريم.