افتتاح معرض «أهلا رمضان» في البحيرة بتخفيضات تصل إلى 50%

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، معرض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية، والمقام بأرض المعارض أمام سينما النصر الصيفي في دمنهور، ويضم 26 جناحا للسلع الأساسية والرمضانية، بمشاركة كبرى الشركات والسلاسل التجارية ومنتجات القوات المسلحة ومنتجات مديرية التربية والتعليم، لتوفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية أمام المواطنين بالأسعار التنافسية، والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50%، على أن يستمر طوال شهر رمضان.

أسعار السلع في متناول الجميع

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض الذي تضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والتي تباع في المعرض بـ130 جنيها للكيلو الواحد، بالإضافة لأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، مؤكدا أن جميع الأسعار بالمعرض في متناول الجميع.

وأشاد «آمنة» بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين مع اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين، من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض، حتى لا يحدث تزاحم، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

وأشار محافظ البحيرة لجهود الغرفة التجارية بالتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية التموين، لتنظيم المعرض وخروجه بالشكل اللائق لجمهور المستهلكين، كما استمع لآراء بعض المواطنين المتواجدين بالمعرض، والذين عبروا عن رضائهم عن جودة المنتجات المعروضة وأسعارها التنافسية.

توافر جميع أنواع السلع في كافة المنافذ

وأكد اللواء هشام آمنة على توافر السلع الغذائية بكافة المنافذ المنتشرة بجميع المراكز والمدن، وعددها 3207 منافذ للتيسير عن المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ووجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

كما ناشد المحافظ، المواطنين بالإبلاغ على الخط الساخن 114 في حالة وجود أية تجاوزات في الأسعار وعدم توافر السلع بالأسواق.