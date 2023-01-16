جولة داخل سوق النجف.. أسعار تناسب الجميع وتوقعات بانتعاش المبيعات قريبا

شهدت أسعار النجف في السوق استقرارا هذه الأيام، إذ تتراوح الأسعار في المتوسط بين الـ100 حتى الـ3500 جنيه، أي يمكن للأشخاص شراء ما يرغبون فيه بالسعر المناسب لهم، وبأشكال متنوعة.

وتجولت «الوطن» في ميدان الجامع بمصر الجديدة لرصد أسعار النجف هذه الأيام، وتحدثت مع عدد من التجار عن الأنواع المختلفة سواء من الخشب أو الألومنيوم أو النحاس المزينة بالكريستال أو الأشكال المودرن الجديدة، ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

تحدث سليمان فؤاد أحد التجار في ميدان الجامع، عن أسعار النجف، موضحا أن هناك تنوع كبير من الأنواع والأشكال والأسعار كذلك أي يمكن للشخص فرش نجف شقة بأقل من ألف جنيه، ويمكن لآخر بأكثر من 10 ألف جنيه، فالموضوع يقتصر على الزبون ورغبته وإمكانياته.

أسعار النجف

وأضاف فؤاد أن المستوى المتوسط، على سبيل المثال لنجف الصالون، المودرن الثلاثي معدن بسعر 289 جنيها، ونجفة كريستال مقاس 40 سم مربع بـ 2750 جنيها، ويوجد نجفة ثلاثية متدلية من الكريستال بـ 570 جنيها، ونجفة خشب مودرن بـ 275، ومتاح أيضا نجفة كريستال 50 في 50 سم بـ 3500.

من جانبه، توقع أشرف خضر، عضو الغرف التجارية، انتعاشة المبيعات خلال الفترة المقبلة، واستقرار في أسعار السلع.

أسعار نجف غرف النوم

فيما ذكر تاجر آخر في ميدان الجامع «محمد إبراهيم»، أن أسعار نجف غرف النوم والانتريه تتراوح سعرها بين 100 جنيه حتى 500 جنيه، ويوجد أعلى من ذلك حسب رغبة الشخص، فهناك دلاية المقاس 25 في 30 سم بسعر 100 جنيه من الألومنيوم، وأخرى بتصميم مكعب بسعر 140 جنيها ونجفة مودرن ثلاثي معدن بـ 300 جنيه.

وتابع أنه يمكن شراء مصباح جدار LED بسعر 250 جنيها وعمود الإضاءة ليد بـ449 جنيها، وأبليك حائط معدن بـ150 جنيها وشمعدانات جدار بـ155 جنيها.