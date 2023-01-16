عاجل.. أسعار الذهب تخسر 40 جنيها في منتصف تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 40 جنيها، في منتصف تعاملات اليوم، ليهبط إلى مستوى 2045 جنيها لعيار 24 مقارنة مع 2086 في التعاملات الصباحية.

سعر الذهب عيار 21

وبحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1790 جنيهًا مقابل من 1825 جنيهًا للجرام في التعاملات الصباحية، بتراجع نحو 35 جنيها في سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 18

وفيما يخص سعر الذهب عيار 18، سجل في وقت كتابة التقرير مستوى 1534 جنيها للجرام، مقارنة مع مستوى 1564 جنيها في التعاملات الصباحية، بتراجع نحو 30 جنيها في سعر الجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) مستوى 14320 جنيها وقت كتابة التقرير، مقارنة مع 14600 جنيه في التعاملات الصباحية بتراجع نحو 280 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

وفي المقابل، ارتفع الذهب ارتفعت أسعار الذهب العالمية فوق مستوى 1.920 دولارًا للأوقية اليوم، عند أقوى مستوياته في نحو 9 أشهر، حيث أدى تراجع التضخم الأمريكي والتوقعات ذات الصلة، إلى إثارة الآمال في تشديد نقدي أقل حدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.