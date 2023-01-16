خريطة أسعار السلع العالمية.. تراجع القمح والذرة وارتفاع السكر والأرز

رصد تقرير حكومي حديث اتجاهات أسعار السلع العالمية خلال الشهر الماضي، حيث تصدر القمح والذرة قائمة السلع الاستراتيجية التي شهدت أسعارها تراجعا بشكل ملحوظ، فيما خالفت أسعار السكر وفول الصويا والأرز الاتجاه وشهدت ارتفاعا نسبيا.

زيادة الإمدادات الروسية من القمح

بحسب التقرير الذي أعده مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء فقد شهد متوسط سعر القمح انخفاضا إلى 364 دولارا أمريكا في ديسمبر الماضي، وهو ما أرجعه إلى زيادة الإمدادات الروسية التي ساعدت على المنافسة في السوق العالمية، بالإضافة إلى استمرار ضعف الطلب الصادرات الأمريكية من القمح، حيث تم بيع 189.8 ألف طن في أول ديسمبر الماضي.

إمدادات البرازيل

كما شهد متوسط الأسعار العالمية للذرة انخفاضا ليسجل نحو 272 دولارا، نتيجة زيادة الإمدادات من البرازيل بعد أن استحوذ المصدرون البرازيليون على السوق الصينية وتصديرهم للعديد من الشحنات إلى الصين الشهر الماضي، وبحسب بيانات وكالة «ويليامز» للشحن، فقد أبحرت 9 سفن بلغت حمولتها 606 آلاف طن من الذرة البرازيلية إلى الصين، مقارنة بشحنتين مجموعهما 93.3 ألف طن في نوفمبر الماضي.

في المقابل ارتفع متوسط أسعار فول الصويا عالميا مسجلا 545 دولارا، وهو ما حدث نتيجة زيادة الطلب الصيني على فول الصويا الأمريكي، حيث استقبلت الصين الشحنة الثالثة في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، بالتزامن مع تخفيف إجراءات الحكومة بشأن سياسة «صفر كوفيد».

أسعار الأرز الأبيض عالميا

كما شهدت أسعار الأرز الأبيض ارتفاعا ليسجل نحو 433.3 دولارا، ما جاء نتيجة انخفاض الإمدادات من الأرز الفيتنامي، حيث أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات فيتنام تراجعت في نوفمبر بنسبة 21.4%، مقارنة بشهر أكتوبر لتسجل 587.9 ألف طن، كذلك سجل متوسط أسعار السكر عالميا 541.4 دولارا بسبب سوء الأحوال الجوية في البرازيل والهند، ما عزز مخاوف نقص الإنتاج.