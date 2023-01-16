رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تأجيل محاكمة 43 متهمًا في «خلية العجوزة» الإرهابية إلى جلسة 18 يناير

كتب:

بسمة عبدالستار
04:07 م | الإثنين 16 يناير 2023
محكمة- صورة أرشيفية

محكمة- صورة أرشيفية

قررت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة»، إلى 18 يناير.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية بدر، وأمانة سر أحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة، بعدما وجهت لهم العديد من التهم، بينها الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

 

اقرأ المزيد:

الجنايات تستكمل محاكمة 43 متهما في قضية «خلية العجوزة» اليوم

تأجيل محاكمة 43 متهما في خلية العجوزة لـ16 يناير المقبل

«الجنايات» تستكمل محاكمة 43 متهما في «خلية العجوزة الإرهابية» بعد قليل

«الجنايات» تستكمل محاكمة 43 متهما في «خلية العجوزة» بعد قليل
بقلم بسمة عبدالستار