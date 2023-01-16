تأجيل محاكمة 43 متهمًا في «خلية العجوزة» الإرهابية إلى جلسة 18 يناير

قررت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة»، إلى 18 يناير.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية بدر، وأمانة سر أحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة، بعدما وجهت لهم العديد من التهم، بينها الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.