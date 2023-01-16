من غير بطاقة التموين.. الحكومة تدرس صرف العيش البلدي لجميع المواطنين قريبا

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة تجريها وزارة التموين تمكن جميع المواطنين من شراء العيش البلدي المدعم من المخابز البلدية، وذلك نطرا إلى عدم امتلاك بعض الأسر لبطاقة تموينية، ما يضطرهم لشراء العيش الحر فقط من المخابز السياحية.

صرف العيش البلدي من غير بطاقة التموين

وتدرس وزارة التموين حاليا آليات تطبيق صرف العيش البلدي من غير بطاقة التموين، مع تحديد سعر رغيف الخبز وتحديد عدد الأرغفة المسموح بيعها من المخبز البلدي للأسرة، وإليكم بعض التفاصيل المعلنة حتى الآن حول الدراسة:

** تتلخص الدراسة في إتاحة صرف العيش البلدي لأي مواطن بدون بطاقة التموين من المخبز البلدي.

** هدف الدراسة القضاء على ظاهرة ارتفاع سعر رغيف العيش الحر من المخابز السياحية.

** يجرى الآن تحديد سعر رغيف العيش البلدي المدعم الذي يباع بـ 5 قروش للمواطن على بطاقة التموين.

** سيقل سعر رغيف العيش البلدي عن سعره الرغيف الحر للمواطن الراغب في الشراء من المخبز الحر.

** يبلغ حاليا سعر رغيف العيش الحر جنيها من المخابز السياحية، ولكن ستوفره وزارة التموين من خلال المخابز البلدية بسعر يقل عن ذلك قريبا.

** وزن رغيف العيش البلدي 90 جراما.

** تحديد الحد الأقصى لعدد الأرغفة المسموح لكل فرد شرائها لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين من الاستفادة من شراء العيش البلدي المدعم عبر المخابز البلدية.

توقيت إتاحة العيش البلدي لأي مواطن

ومن المرتقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية قريبا لإتاحة شراء العيش البلدي من المخابز البلدية لجميع المواطنين بدون بطاقة التموين قبل الانتهاء من الدراسة والتي تجرى مع عدة جهات حكومية.

وانفردت «الوطن» مطلع شهر نوفمبر الماضي، بتفاصيل ما تدرسه وزارة التموين، حول إتاحة العيش البلدي المدعم لجميع المواطنين، لبيعه في المخابز البلدية بالسعر الحر خارج البطاقة التموينية.