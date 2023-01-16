بشرى سارة.. إتاحة شراء العيش البلدي لجميع المواطنين دون بطاقة التموين

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا، طرح العيش البلدي المدعم للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقة التموين في المخابز البلدية، بعد وضع تسعيرة للرغيف المقرر بيعه لغير حاملي البطاقات، مع استمرار صرف حصة الخبز كما هي لكل من يحمل بطاقة تموينية.

تسعير العيش البلدي المدعم قريبا لغير المستحقين للدعم

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه سيتم قريبا تسعير العيش البلدي المدعم وبيعه لغير حاملي البطاقات التموينية من المخابز البلدية، تسهيلا على المواطنين الذين يضطرون لشراء العيش السياحي من المخابز الحرة، لعدم امتلاكهم بطاقة تموينية، وفقا لتصريحات تليفزيونية عنه أمس.

وكانت «الوطن» انفردت مطلع نوفمبر الماضي، بتفاصيل ما تدرسه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن إتاحة العيش البلدي المدعم لجميع المواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين، لبيعه في المخابز البلدية بالسعر الحر خارج البطاقة التموينية.

الحد الأقصى لعدد الأرغفة

وكشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنّه سيتم تحديد الحد الأقصى لعدد الأرغفة المسموح لكل فرد شرائه من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين من شراء العيش البلدي المدعم عبر المخابز البلدية.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الإجراء سيقلل ارتفاع سعر العيش السياحي أو الخبز غير المدعم، الذي يباع للمواطنين في المخابز السياحية الخاصة، موضحة أنّ الرغيف الذي سيتم إتاحته للمواطنين هو نفسه رغيف الخبز البلدي المدعم بنفس الوزن وهو 90 جراما ولكن بسعر يختلف عن الـ5 قروش المقرر على البطاقة التموينية، موضحة أنّه في جميع الأحوال سيقل سعر الرغيف عن المخابز السياحية.