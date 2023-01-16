قناة القاهرة الإخبارية: روسيا تسقط طائرة أوكرانية مسيرة في سيفاستوبول

أسقطت الدفاعات الروسية، طائرة مُسيرة أوكرانية منذ قليل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بحسب ما نشره حاكم «سيفاستوبول»، إحدى مدن شبه جزيرة القرم على «تليجرام».

هجمات على أسطول البحر الأسود الروسي

وتعرض أسطول البحر الأسود الروسي المتمركز في «سيفاستبول» إلى عدة هجمات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر الماضية.

تعليمات بوتين لعناصر الجيش الروسي في أوكرانيا

وبحسب وكالة «تاس» الروسية، فإنه تم الإبلاغ عن المحاولة السابقة لهجوم القوات الأوكرانية ضد سيفاستوبول باستخدام الطائرات دون طيار في 7 يناير الجاري، عندما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات للقوات الروسية بإدخال نظام وقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في منطقة العملية الخاصة.