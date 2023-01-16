عزاء الشاعر ناصر الجيل بدار مناسبات مسجد الحجاز في الجيزة غدا

أعلنت أسرة الشاعر الراحل ناصر الجيل، إقامة عزاء الراحل غدا الثلاثاء بدار مناسبات مسجد الحجاز في منطقة الطالبية من الخامسة حتى التاسعة مساء.

معلومات عن ناصر الجيل

يذكر أن ناصر الجيل ولد عام 1975، وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة.

عمل مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وبدأ مشواره بطرح أول دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان «كلام الناس»، كانت أولى إنتاجاته الغنائية «الدنيا هتستمر» مع الفنان التونسي صابر الرباعي.

شكل الراحل ثنائيا غنائيا مع الملحن محمود الخيامي فقدما سويا عددا من الأغنيات الشهيرة منها «بعشقك وما بهزرش» مع الفنان راغب علامة، وسؤال بسيط مع الفنانة أصالة نصري، وكل ليلة مع الفنان هاني شاكر، ومتلخبطة مع أنغام.