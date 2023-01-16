بحضور أقاربه وأصدقائه.. انهيار زوجة الشاعر ناصر الجيل خلال تشييع جثمانه

شيعت منذ قليل جنازة الشاعر ناصر الجيل، بمسجد«كومباند تاون فالي»، إذ توفي في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، وحضر عدد كبير من أقاربه وأصدقائه.

ودخلت زوجة الشاعر الراحل، في حالة من الانهيار، خلال تشييع جثمان زوجها، قائلة: «مش بسرعة كدا، لا يا ناصر، متسبنيش».

رحيل الشاعر ناصر الجيل

ورحل ناصر الجيل عن عالمنا، بعد تعرضه لأزمة صحية، ونشر الحساب الخاص به عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ ناصر الجيل وسيتمّ تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم بمسجد كومباند تاون فالي بشارع الهداية متفرع من المريوطية فيصل وشارع كعابيش الطابق الثالث طوابق فيصل، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

راغب علامة ينعى ناصر الجيل

بينما حرص راغب علامة، على نعي الشاعر ناصر الجيل، عن طريق نشره صورة تجمعه به عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلا: «بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات، استفقت اليوم عبر خبر حزين جداً، رحيل شاعر الرومانسية الشاعر الصديق ناصر الجيل، رحل إثر تعرضه لسكتة قلبية، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ستبقى كلماتك الرومانسية حية في قلوب الناس، إلى جنة الخلد يا صديقي».