صورة من كواليس مسلسل «عودة البارون» لـ حسين فهمي

روج الفنان حسين فهمي، لمسلسله الجديد «عودة البارون»، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2023، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر حسين فهمي صورة من كواليس المسلسل، قائلا: «انتظروني بعودة البارون رمضان 2023».

مسلسل «عودة البارون»

يشارك في العمل الفني بجانب الفنان حسين فهمي، عدد كبير من نجوم الوطن العربي، أبرزهم خالد سليم، ونهال عنبر، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والأردني ساري أسعد، والسورية كاترين علي، والعمل من تأليف وإخراج سامر خضر.