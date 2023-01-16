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الكاتبة زينب عبد الرازق: فاتن حمامة كانت مرحة وبسيطة ولا تتحدث عن سلبيات

كتب:

محمد أيمن سالم
06:24 م | الإثنين 16 يناير 2023
الفنانة فاتن حمامة

الفنانة فاتن حمامة

قالت الكاتبة زينب عبد الرزاق، إنها كانت تتمنى أن تجري حوارا مع الفنانة القديرة فاتن حمامة، واتصلت بها وعرضت أفكارها عليها، وعلى الفور حددت فاتن حمامة موعد الحوار في اليوم التالي، متابعة: «أنا كنت مذاكرها لأني من الجيل اللي عاش قصص وأفلام فاتن حمامة».

 

اللقاء الأول مع فاتن حمامة

وأوضحت «عبد الرزاق» خلال استضافتها في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة dmc، أن فاتن حمامة استقبلتها في الموعد المحدد: «كنت مرتبكة جدا وجيبت لها ورد ووقع مني من كتر التوتر، ولكنها بدأت تمتص التوتر، واستمعت إلى الأسئلة وكتبتها في ورقة خاصة بها وقالت على المحظورات التي لا تريد الحديث عنها، وتكلمت عن أهم المحطات الفنية التي مرت بها في حياتها».   

دقيقة في إجاباتها

وتابعت الكاتبة زينب عبد الرزاق: «فاتن حمامة دقيقة جدا في إجاباتها، ومش بتقول حاجة سلبية أو تحكي عن شخص أو تجربة سلبية، وحاولت أعرف أي الأدوار اللى قدمتها هي الأقرب لشخصيتها ولكن فاتن حمامة في الحقيقة شخصية مرحة وبسيطة».

 

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج، القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.

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