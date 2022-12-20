أسرار في حياة فاتن حمامة.. «حلم» منع والدتها من إجهاضها وسبب اختيار اسمها

قال إلهامي سمير، الناقد الفني، إن الفنانة فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، كانت حياتها مليئة بالإشارات والكرامات؛ إذ أن والدتها فكرت بجدية في التخلص من حملها خشية أن تنجب ذكرا، خاصة أن لديها ولدين، كونها كان لديها رغبة كبيرة في إنجاب فتاة، لافتًا إلى أن اليوم الذي قررت الأم فيه التخلص من حملها حلمت أثناء نومها بأن يمامة جاءت لتقف على يدها وتحمل في فمها حلية من الذهب، لكنها لم تستطع تفسير الحلم.

حلم سبب ولادة فاتن حمامة وإبقاء أمها على الحمل

وأضاف «سمير» في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، أن والدة الفنانة فاتن حمامة روت الحلم لجارتها بالسنبلاوين، التي كانت تشتهر بتفسيرها للأحلام، والتي أكدت لها أن هناك خير قادم للأم في الطريق، ونصحتها بعدم التخلص من حملها، إذ أن المولود المنتظر أي ما كان نوعه ذكر أو أنثى سوف يأتي بالخير للأسرة.

وتابع الناقد الفني: «وبالفعل قررت الأم الاحتفاظ بالحمل والعدول عن قرارها بالتخلص من الحمل، حتى اكتملت سعادتها بولادتها فتاة كما كانت تتمنى».

نبوغ من الطفولة «ووش الخير»

وأشار إلهامي سمير إلى أن سعادة الأم والأب بإنجاب فتاة، جعلهما يفكران في تسميتها سعاد أو سعيدة، غير أن الابن الأصغر اقترح عليهم اسم فاتن، فوافقوا عليه على الفور، كونه غير متداول في تلك الآونة.

وأوضح «سمير» أن الحلم الذي حلمته الأم بدأ بالتحقق؛ إذ جاء الخير للأسرة بوفرة، فترقى والدها في عمله بوزارة المعارف، بعد 3 أشهر من ولادتها، ونقل للقاهرة، كما أن الفتاة الصغير بدأت بالنبوغ في سن مبكرة، وظهر ذلك بكثرة الأسئلة والرغبة بالتعلم وحفظ الأفلام التي تشاهدها بالسينما، وإعادة تمثيلها للأقارب عند عودتها للمنزل.