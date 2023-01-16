الفنان وليد جمعة: أتمنى عرض مسرحية «الطابق الثاني» في مصر 

عبر الفنان وليد جمعة، عن سعادته بالاشتراك في مسرحية «الطابق الثاني»، والتي لاقت نجاحا كبيرا على مستوى العالم العربي مع بداية عرضها مؤخرا .

وأشار في بيان صحفي، إلى أن المسرحية تنتمي لأعمال الفانتازيا الكوميدية المرعبة، وهو عمل ملئ بالنجوم، وعلى رأسهم الفنانة هدى حسين، التي حصلت على شعبية كبيرة بأعمالها المختلفة.

تفاصيل العمل المسرحي

وأضاف أن العمل جرى عرضه في عدد من البلدان العربية انطلاقا من مسرح عبدالعزيز ناصر بسوق واقف في الكويت، ثم عرضت في قطر وعدد آخر من الدول، متمنيا أن يجرى عرضها للجمهور المصري قريبا.

وأشار إلى أنه يقدم شخصية محورية تقلب الأحداث، خاصة في أواخر العرض المسرحي، مشيرا إلى أنه يقدم شخصية عبدالله، وهو شخص يتعرض لموقف مرعب يحوله تماما.

ومسرحية الرعب الفكاهية «الطابق الثاني» من بطولة هدى حسين وعبدالعزيز المسلم، وكوكبة من نجم الكوميديا، وتأليف وإخراج عبدالعزيز المسلم.