أسماء أبطال مسرحية «قمر الغجر» لـ رانيا يوسف.. بينهم الفنان طارق صبري

تستعد الفنانة رانيا يوسف، لخوض تجربة فنية جديدة خلال الفترة القليلة المُقبلة، وهي الوقوف على خشبة المسرح، لتقديم عرض مسرحي يحمل اسم «قمر الغجر»، على مسرح البالون.

وتواصل رانيا يوسف، البروفات الخاصة بمسرحية «قمر الغجر» تمهيدًا لعرضها خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، حيث يتعاون معها عدد كبير من الفنانين، أبرزهم طارق صبري، وريم أحمد، وآمال رمزي، ورضا الجمال، وشادي سرور، وهي من إخراج الدكتور عمرو دوارة.

وانتهت رانيا يوسف مؤخرًا، من تصوير فيلم «التاروت» الذي يجمعها بالفنانة سمية الخشاب، بعد مرور 20 عامًا على تعاونهما في مسلسل «عائلة الحاج متولي»، ويُشارك في بطولة العمل كل من مي سليم وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي ومحمد عز، والمخرج إبرام نشأت.

كما تستعد رانيا يوسف، للتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم جديد يحمل اسم ورد وريحان، من المُقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث لم يتحدد بعد الموعد النهائي للتصوير أو فريق العمل.