المسرح القومي يحتفل ببدء بروفات مسرحية «صاحبة الوردة»

احتفلت المسرح القومي، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بأول بروفات مسرحية «صاحبة الوردة»، وذلك بحضور أبطاله وصناع العمل، من أبرزهم أحمد عبد العزيز، ورانيا فريد شوقي، وداليا أشرف، ويوسف إسماعيل، وأيمن المليجي، وائل إبراهيم، داليا اشرف، والمخرج أحمد شوقي، والمؤلف عبد الرحيم كمال.

إيهاب فهمي يحتفل ببدء البروفات

وقال إيهاب فهمي، خلال الاحتفال:«يسعد المسرح القومي أن يعلن بدء بروفات مسرحية صاحبة الوردة، ونرحب بأبطال وصناع العمل وهم المؤلف المبدع عبد الرحيم كمال، ونتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، ويوصل رسالة الحب والسلام».

مشاركة أحمد عبد العزيز في السباق الرمضاني

وفي سياق آخر، يستعد الفنان أحمد عبد العزيز، لخوض السباق الرمضاني، بمسلسل «سر السلطان»، والذي يشارك في بطولتها، رانيا التومي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، شمس الكويتية، حسين فهمي، حنان مطاوع، هالة صدقي، ألحان المهدي، أحمد وفيق، منة فضالي، خالد أنور.