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بدء عرض مسرحية «نجوم من خشب» في 5 قرى بالبحيرة ضمن «حياة كريمة» الاثنين

كتب:

إلهام زيدان
11:08 ص | السبت 14 يناير 2023
المخرج خالد جلال

المخرج خالد جلال

تستكمل فرقة «المواجهة والتجوال»، التابعة للبيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، جولات العروض، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث تقدم عرض «نجوم من خشب»، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، بقرى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ابتداء من يوم الاثنين المقبل بالمجان، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحافظة البحيرة.

اعرض المسرحية في 5 قرى

ويقول المخرج محمد الشرقاوي، مدير فرقة مسرح «المواجهة والتجوال»، إن العرض يقدم في خمس قرى داخل محافظة البحيرة، وهي دمسنا، وجواد حسني، والنخلة البحرية، وبركة غطاس، وبسنتواي، داخل مراكز الشباب بالقرى، موضحا أنها المرة الأولى التي تشهد فيها هذه القرى عروضا مسرحية احترافية للعرائس.

وأوضح، أنه سيتم استكمال جولات العرض بعد ذلك في محافظات الغربية، ثم الإسكندرية، عقب استقرار الأحوال الجوية.

أحداث العرض المسرحي

‎وتدور أحداث العرض حول مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة «نجوم من خشب»، ويحاول كل منهم أن يتباري في إظهار موهبته، ولكن يظهر «ديبو» الشرير، ويحاول إفساد المسابقة، وتتوالى الأحداث.

‎«نجوم من خشب» بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، وتأليف وأشعار حمدي عطية، وألحان حاتم عزت، وتوزيع موسيقي شهاب عزت، وتصميم ديكور وعرائس نبيل الحلوجي، ونحت محمد أمين، وفكرة وإخراج سيد رستم.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.