بالمجان ولمدة 24 ساعة.. بنك مصر يطلق خدمة حساب إكسبريس «أونلاين»

أطلق بنك مصر مؤخرًا حساب إكسبريس للشركات أونلاين، والذي يوفر للعملاء من المنشآت الفردية إمكانية فتح حساب الشركة أونلاين من أي مكان، مع إمكانية متابعة الطلب «أونلاين» خطوة بخطوة من خلال الموقع بأبسط الإجراءات، وفي خلال أقل من 24 ساعة وبدون مصاريف إدارية لفتح الحساب.

ويأتي إطلاق بنك مصر لهذه الخدمة في إطار استراتيجية بنك مصر نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية، بما يسهل على العملاء ويضمن لهم تجربة بنكية أفضل.

دعم استراتيجية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية المتطورة

يأتي ذلك استكمالًا لدور بنك مصر الرائد في دعم استراتيجية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية المتطورة التي تهدف إلى تذليل العقبات وتيسير الإجراءات أمام عملائنا من أصحاب الشركات والمشروعات، ومساعدتهم على إتمام كل معاملاتهم البنكية بشكل ميسر وسريع وآمن بما يدعم نمو الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي.

هذا، ويمكن لعملاء المنشآت الفردية عند إتمام عملية فتح الحساب إكسبريس للشركات، الحصول على بطاقة الخصم الفوري المجانية وبدون مصاريف تجديد، وذلك لإتمام عمليات السحب والإيداع على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر ATM والبالغ عددها أكثر من 5 آلاف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية، هذا مع تفعيل خدمة الإنترنت البنكي للشركات؛والتي تتيح للعميل إتمام كل المعاملات البنكية للشركة من مدفوعات وتحويلات وغيرها من الخدمات المصرفية في أسرع وقت.

بالإضافة إلى تفعيل حساب تاجر علي تطبيق BM Merchant Appوالذي يمكنهم من زيادة مبيعاتهم عن طريق إنشاء رمز الاستجابة السريع QR code والذي يُمكن الشركة من تحصيل المدفوعات عن طريق المحافظ الإلكترونية لعملائهم أو ارسال رابط للسداد من خلال بطاقات الخصم الفوري أو البطاقات الائتمانية.

ماذا يقدم حساب إكسبريس؟

ويتيح حساب إكسبريس للشركات الحصول على كافة التسهيلات والمزايا المقدمة لعملائنا من الشركات مثل إمكانية التقديم للحصول على تمويل إكسبريس مشروعات حتى مليوني جنيه مصري بأقل المستندات، وخلال أسبوع عمل على الأكثر، كما يمكن الحصول على ماكينات خدمة نقاط البيع لسهولة تحصيل المدفوعات المستحقة للشركة.