خطوات حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة» على موقع بنك التعمير

يبدأ موقع بنك التعمير والإسكان، اليوم، استقبال طلبات حجز شقق الإسكان المتوسط، التي أعلنت طرحها وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، على أن يكون الحجز والإطلاع على كراسة الشروط للمواطنين متوسطي الدخل «أون لاين» بموقع بنك التعمير والإسكان.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وفقا لكراسة شروط وزارة الإسكان والمرافق.

خطوات حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»

أولا: تبدأ خطوات حجز شقق «سكن مصر، دار مصر، جنة» بالدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من خلال هذا الرابط.

ثانيا: يقوم العميل بالإطلاع على كراسة الشروط وقراءة كل التفاصيل الخاصة بكل مشروع.

ثالثا: ثم بعد ذلك يقوم العميل بإنشاء حساب جديد، من خلال اختيار «تسجيل مستخدم جديد» وتسجيل البيانات المطلوبة.

رابعا: بعد الانتهاء من إنشاء الحساب يتم الدخول مرة أخرى إلأى موقع بنك التعمير والإسكان واختيار «أرغب في التقدم» ثم «استخراج رقم الاستمارة».

خامسا: ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء يتم اختيار (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية.

سادسا: يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز، ومصروفات التسجيل، وذلك من خلال حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، من خلال أحد الطرق الآتية:

- التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق «ACH»، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX).

- التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- السداد نقداً لدى أحد فروع بنك التعمير والإسكان.

سابعا: بعد ذلك سيتم إرسال رسالة (SMS)، بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة من تحويل مبلغ جدية الحجز.