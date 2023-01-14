كيفية إنشاء حساب على موقع بنك التعمير لحجز شقق «جنة ودار وسكن مصر»

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على كراسة شروط «جنة مصر، سكن مصر، دار مصر»، الدخول على موقع الحجز الإلكتروني في بنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها، لمعرفة كل التفاصيل «المساحات والأسعار وأرقام العمارات»، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل، في صباح الأحد 15 يناير 2023 ولمدة شهر، أما إذا أراد الحجز فعليه إنشاء حساب علي صفحة البنك.

خطوات إنشاء حساب في بنك التعمير والإسكان

وأوضح بنك التعمير والإسكان، في بيان، أنه في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع، يقوم بإنشاء حساب جديد، وذلك بالدخول على الموقع من هنا

والضغط على «تسجيل مستخدم جديد، ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية وهي: اسم العميل، العنوان، الرقم القومي للعميل، الايميل، رقم التليفون، اسم الزوجة، الرقم القومي للزوجة» ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي بكب من الزوج والزوجةـ وجه وظهر في ورقة واحدة.

إنشاء كلمة سر دائمة على موقع بتك الاسكان والتعمير

ونبه بنك التعمير والإسكان، على تسجيل البريد الالكتروني «الإيميل» لضمان وصول كلمة المرور يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة، لمدة 5 دقائق عن طريق SMS والإيميل، ويتم استخدامها في إنشاء كلمة سر دائمة، ويجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل، تحتوي على حرف كبير ورقم، بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم.

ويدخل بعدها العميل على الموقع مرة أخرى، من خلال الضغط على دخول مستخدم حالي، وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور، يتم الضغط على مفتاح، أرغب في التقدم، ثم استخراج رقم الاستمارة، وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الاساسية وتعديلها حسب الحاجة إلي ذلك.

الحصول على رقم الاستمارة لتحويل مبلغ الحجز

ويضغط العميل على تأكيد، ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية كما يمكن طباعة الاستمارة، بعد ذلك يحول العميل مبلغ مقدم الحجز، طبقا لإعلان كل مشروع، بالإضافة الى مبلغ مصروفات تسجيل المعلن عنه بكراسة الشروط لكل مشروع على حدى ـ دفعة واحدة وغير مجزأـ على أن يكون التحويل من حساب العميل أو لصالح أقارب الدرجة الاولى والثانية فقط، وأن يتحمل القائم بعملية التحويل مصاريف التحويل.

الإسكان تطرح شقق سكن مصر في 10 مدن

وأعلنت وزارة الإسكان، طرح 22 ألف وحدة سكنية منها 8660 شقة في سكن مصر في 10 مدن، وهي: المنصورة الجديدة أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة -الشروق - العلمين الجديدة ناصر غرب فنا - المنيا الجديدة - دمياط الجديدة.

وطرح 1971 وحدة سكنية في مشروع إسكان مميز ذي طابع ساحلي في 4 مدن وهم: المنصورة الجديدة - العلمين الجديدة- رشيد الجديدة- دمياط الجديدة.

شقق مشروع دار مصر

وطرح 512 وحدة سكنية في مشروع دار مصر في 4 مدن وهم: برج العرب الجديدة- 15 مايو- العبور - دمياط الجديدة.

شقق مشروع جنة في 6 مدن

و في مشروع جنة و10872وحدة سكنية في 6 مدن وهم: المنصورة الجديدة دمياط الجديدة- 6 أكتوبر- الشيخ زايد- القاهرة الجديدة - ملوي الجديدة.