«شوف اللي يناسبك».. القائمة الكاملة لأسعار الفائدة في بنك مصر

تتجه البنوك العاملة في مصر إلى تعديل أسعار الفائدة القائمة على منتجاتها، وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري، ما يعرف بسعر الكوريدور.

الفائدة على حسابات أصحاب المعاشات

ووفقاً لموقع بنك مصر، فإنَّ سعر الفائدة على 3 أنواع من حسابات التوفير الجاري والمعاشات، جرى رفعها 3% للعملاء الحاليون والجدد.

تبلغ الفائدة على حسابات أصحاب المعاشات ببنك مصر، بعد الزيادة 11% عائد سنوي، ويصرف العائد من 1000 جنيه فأكثر.

حسابات توفير العائد اليومي

يبدأ صرف العائد عند وصول المدخرات بالحساب إلى 50 ألف جنيه فأكثر، وتصل الفائدة لـ 10% سنويا.

وتتصاعد عوائد تلك الحسابات طرديا مع قيمة المدخرات لتصل إلى 12.125% سنويا عند وصول حساب العميل لـ100 مليون جنيه.

حسابات توفير الشباب

حسابات توفير المنجز

أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه

أسعار الفائدة الجديدة على شهادات بنك مصر

شهادات طلعت حرب

أطلق بنك مصر منذ الأربعاء قبل الماضي أوعية ادخارية جديدة بعائد مرتفع، وهي شهادات الـ25% عائد سنوي ثابت عند صرفه بنهاية موعد الاستحقاق فيما يصل لـ 22.5% عند صرفه شهريا.

ويبدأ الاكتتاب في الشهادات الجديدة من 1000 جنيه كحد أدنى للأفراد، ويمكن شرائها بالتحويلات الدولارية وذلك للمصريين والأجانب، ومدة الشهادة عام فقط ويمكن الاقتراض بضمانها حتى 95% من قيمتها.

أسعار الفائدة الجديدة على الودائع بالعملات الأجنبية