طرح 5 أطنان أرز في معرض «أهلا رمضان» بالزقازيق.. سعر الكيلو 13 جنيها

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن طرح 5 آلاف كيلو أرز لبيعها للمواطنين بسعر 13 جنيها للكيلو الواحد، تحت إشراف مديرية التموين والغرفة التجارية ورئاسة حي أول الزقازيق، وذلك بمعرض «أهلاً رمضان» المقام بميدان عرابي بمدينة الزقازيق.

سلع استهلاكية ومواد الغذائية بأسعار مخفضة

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة شوادر ومعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتقديم السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق، كمبادرة للتصدي للغلاء وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

طرح 3 أطنان أرز بسعر 13 جنيها للكيلو

ومن جانبه، أوضح شعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول الزقازيق، أنه تم طرح 3 أطنان أرز بسعر 13 جنيها للكيلو الواحد في معرض «أهلاً رمضان»، مؤكداً أنه جار وصول 2 طن أرز أخرى لسد احتياجات الجمهور، نظراً للإقبال الشديد على شراء الأرز والاستفادة من السعر المخفض.

وأثنى الأهالي على مجهودات المحافظ لتوفير كميات كبيرة من الأرز وطرحها للبيع بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجاتهم من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال استغلال التجار سواء بالتلاعب بأسعار الأرز أو احتكاره بغرض الاتجار به في السوق السوداء.