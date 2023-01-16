«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس ونصائح للتعامل معها.. برق ورعد وشبورة مائية

انخفاض شديد في درجات الحرارة، يشهده الطقس خلال هذه الأيام، بالإضافة إلى سقوط أمطار رعدية وبرق على عدة مناطق في أنحاء متفرقة من البلاد، نتيجة لتعرضها لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، تصاحبه كتل هوائية شمالية موجودة على البحر المتوسط، بالتزامن مع منخفض جوي آخر، يؤثر على البحر المتوسط قادمًا من أوروبا، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ الطقس في التحسن بداية من الغد.

منخفض جوي في طبقات الجو العليا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر هذه الأيام بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الرعدية أحيانًا، التي يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد، لافتة إلى أن كميات الأمطار تختلف من منطقة لأخرى.

وأضافت «غانم»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتحديدًا في مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ والدقهلية، تشهد سقوط أمطار غزيرة، كما تتعرض السواحل الغربية وشمال الوجه البحري لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض الأماكن ويصاحبها بعض ضربات البرق والرعد.

أمطار وبرق ورعد

وتستمر الأمطار من جنوب الوجه البحري في الغربية والشرقية وبعض المناطق من مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من سيناء، وستكون من خفيفة إلى متوسطة أحيانًا وقد تكون سحب مصحوبة بضربات البرق والرعد، وفقًا لِما أوضحته عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن بعض المناطق في القاهرة الكبرى قد تشهد سقوط أمطار خفيفة وقد تتحول إلى متوسطة في بعض المناطق، وقد تتكون سحب رعدية مصاحبة لسقوط الأمطار وأن الأمطار ستمتد إلى بعض المناطق من شمال الصعيد وقد تكون متوسطة، أي ستسقط أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الساحلية حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل

كما أنه من المتوقع أن يشهد الطقس في الأيام المقبلة حدوث شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بحسب «غانم»، لافتة إلى أن الطقس سيشهد حالة من الاعتدال بداية من الغد، إلا أن الانخفاض في درجات الحرارة يستمر في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة القيادة بهدوء في أماكن وجود الشبورة المائية، إلى جانب استخدام أنوار الإضاءة، وارتداء الملابس الثقيلة لتجنب لسعات البرد.