«الأرصاد»: أمطار متفاوتة الشدة بالمحافظات الساحلية حتى شمال الصعيد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ كميات الأمطار تختلف من منطقة لأخرى ومحافظة لأخرى، ويُتوقع أن تتأثر البلاد اليوم بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وأحيانا السحب الرعدية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدّة على شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد.

أمطار في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف، أنّ كميات الأمطار ستكون أكبر في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتحديدا في مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وبالنسبة للسواحل الغربية وشمال الوجه البحري، يُتوقع أن تتعرض لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا في بعض الأماكن ويصاحبها بعض ضربات البرق والرعد.

برق ورعد في مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأمطار ستمتد من جنوب الوجه البحري في الغربية والشرقية وبعض المناطق من مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من سيناء، تكون من خفيفة إلى متوسطة أحيانا، وقد تكون سحب مصحوبة بضربات البرق والرعد، وقد تشهد بعض الأماكن في القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة، تتحول إلى متوسطة، وقد تتكون سحب رعدية مصاحبة لسقوط الأمطار، وستمتد الأمطار إلى بعض المناطق من شمال الصعيد وقد تكون متوسطة، أي ستسقط أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات السحالية حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.