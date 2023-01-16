سقوط أمطار على السويس والإسماعيلية وشمال سيناء والصغرى تسجل 10 مئوية

شهدت محافظات السويس والإسماعيلية وشمال سيناء، مساء اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة، وظهور سحب كثيفة، وزيادة سرعة الرياح، وانخفاض في درجة الحرارة.

وشهدت محافظة السويس تقلبات جوية بعد ظهر اليوم، حيث ظهرت سحب كثيفة تغطي السماء، مع زيادة فى سرعة الرياح، وانخفاض درجة الحرارة، وتساقط أمطار خفيفة بشكل متقطع.

طقس السويس اليوم

وكان البيان الصادر عن هيئة الرصاد الجوية تضمن توقعات بشأن طقس السويس اليوم، حيث سيشهد سقوط أمطار متوسطة، وقد تكون رعدية فى بعض الأحيان بنسبة حدوث من 40 إلى 50% تقريباً، مع انخفاض درجات الحرارة ليلاً إلى 10 مئوية.

رفع درجة الاستعداد

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد منذ ظهور التقلبات بالمحافظات المختلفة، وسط تشديدات وتأكيدات مستمرة من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على رؤساء الأحياء والجهات المعنية العاملة في السويس من كهرباء وصرف صحي، بأن يكون الجميع في حالة تأهب بمختلف معدات شفط المياه لمواجهة وإزالة أي آثار للتقلبات الجوية حال حدوثها.

طقس الإسماعيلية اليوم

وفي السياق ذاته، شهدت محافظة الإسماعيلية ظهر اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من مدينة الإسماعيلية وبعض المراكز والمدن، بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عدم استقرار الأحوال الجوية.

وتساقطت الأمطار لدقائق قليلة على مدن الإسماعيلية وأبوصوير والقصاصين والتل الكبير، دون أي تأثير علي الحركة المرورية على الطرق السريعة والصحراوية والطرق الداخلية في المحافظة.

سقوط أمطار على شمال سيناء

كما تساقطت أمطار خفيفة على بعض المناطق بقرى ومدن شمال سيناء، صباح اليوم، وذلك بعد تكاثر الغيوم واختفاء أشعة الشمس بشكل تام من سماء المنطقة.

وتكاثرت الغيوم منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك بالتزامن مع هبوب رياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.