منخفض جوي يضرب كفر الشيخ والصغرى تسجل 8 درجات مئوية

تظهر، اليوم الاثنين، السحب المنخفضة والرعدية والغيوم بكثافة في سماء محافظة كفر الشيخ، ما ينذر بسقوط أمطار غزيرة خاصة على المدن الساحلية، فيما تسود أجواء المنخفض الجوي الباردة وشديد البرودة في أرجاء المحافظة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح في المحافظة اليوم بلغت 10كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 8%، والرطوبة 70%، وسجلت درجات الحرارة العظمى 19 مئوية، والصغرى 8 درجات.

منخفض جوي ومتابعة مستمرة لحالة الطقس

وكلف اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والمراكز، عبر بيان اليوم، بضرورة التحرك السريع حال هطول الأمطار على مدن وقرى المحافظة لرفع المياه فور سقوطها والعمل علي نظافة الشوارع، إضافة لمتابعة توصيل المرافق والخدمات اليومية للمواطنين، والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة المركزية لتفادي أي مشكلات قد تحدث، وسط منخفض جوي شديد البرودة.

منخفض جوي قارس والصغرى 8 درجات

وأكد الدكتور عبدالله علام، عضو الجمعية العامة للجغرافيين لـ«الوطن»، أن طقس اليوم شهد انخفاضا في درجات الحرارة، إذ بلغت الصغرى 8 درجات في كفر الشيخ، ما يستلزم ارتداء ملابس ثقيلة، كما يجب على الصيادين الابتعاد عن أماكن «الدوامات» المائية في هذا التوقيت، والتي تعرض مراكبهم للغرق.