20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات اليوم

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21، بقيمة 20 جنيهًا، مع نهاية تعاملات اليوم، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1770 جنيهًا مقابل من 1790جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

أوضح تقرير الأسعار، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24، سجل 2,023 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1,517 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1,180 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 14 ألفًا و160 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1,917 دولارا للأوقية.