%46 زيادة في صادرات مصر من الذهب والمجوهرات في 11 شهرًا

قفزت صادرات مصر من الذهب والمجوهرات بنسبة 46% خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي، بحسب أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والمنتجات المعدنية اليوم.

كشف التقرير أن صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة بلغت مليارا و529 مليون دولار، مقارنة بمليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

الإمارات أكبر المستوردين

وكانت الزيادة الأكبر في الصادرات الموجهة لدولة الإمارات، حيث استوردت ذهب وحلي بقيمة بلغت 800 مليون دولار، مقارنة بـ 370 مليون دولار، بزيادة 116%، كما ارتفعت الصادرات إلى كندا بنسبة 29% مسجلة 726 مليون دولار، مقارنة بـ 563 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2021.

كما ارتفعت صادرات الذهب إلى تركيا من مليون إلى 3 ملايين دولار بنسبة زيادة 73%، وبحسب التقرير فقد انخفضت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 28%، لتحقق 468 ألف دولار، مقارنة بـ 649 ألف دولار، كما تراجعت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 79% لتسجل 256 ألف دولار، مقابل مليون دولار.

صادرات الذهب إلى الولايات المتحدة

وسجلت صادرات الذهب إلى الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 154% لتسجل 151 ألف دولار، كما سجلت الصادرات إلى البحرين زيادة بنسبة 7%، لتصل إلى 87 ألف دولار، وسجلت الصادرات إلى الأردن تراجعا بنسبة 19%، وإلى بريطانيا 10%، وتراجعت صادرات الذهب بنسبة 99%، وبنفس النسبة إلى إسبانيا، بينما ارتفعت إلى الكويت بنسبة 70%، فيما تلاشت تماما بالنسبة للسوق السعودية.

وكان المجلس التصديري أعلن اليوم عن زيادة صادرات مصر من منتجات مواد البناء والصناعات المعدنية نموا بنسبة 7%، لتسجل 6 مليارات و370 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 5 مليارات و937 مليون دولار خلال نفس الفترة لعام 2021.