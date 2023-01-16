طرح حساب توفير بعائد 20% في البنك العربي الأفريقي

انضم البنك العربي الأفريقي الدولي إلى قائمة البنوك التي تطرح شهادات وحسابات توفير ذات عوائد مرتفعة، بشكل كبير على غرار بنكي مصر والأهلي المصري.

تفاصيل حساب التوفير الجديد

وأعلن البنك طرحه حساب التوفير الجديد بعائد ثابت يصل إلى %20 وهي نسبة مرتفعة من الفائدة.

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 3% خلال نهاية ديسمبر الماضي، حيث قررت عدد من البنوك رفع أسعار الفائدة والعائد على الشهادات وحسابات التوفير.