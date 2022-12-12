أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنك مصر لشهر ديسمبر 2022

أعلن بنك مصر، جدول أسعار الفائدة على منتجاته المصرفية، ومنها الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالجنيه والعملات الأجنبية لشهر ديسمبر 2022، ومن المقرر مراجعتها من قبل لجنة الأصول والخصوم بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للشهر الجاري.

وترصد «الوطن» من خلال تلك السطور التالية، تفاصيل ومميزات حساب التوفير بالجنيه المصري في بنك مصر والعائد، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

إجراءات فتح حساب التوفير في بنك مصر

يمكن فتح الحساب بحد أدنى 1500 جنيه مصري.

دورية صرف العائد

هناك مرونة في اختيار دورية صرف العائد لحسابات التوفير، ما بين «شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي».

تنفيذ المعاملات البنكية

يمكن للمستخدم، الاستعلام عن الحسابات وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

شراء شهادات ادخار

يتيح بنك مصر، شراء شهادات ادخار خصمًا من الحساب، وإضافة العائد للحساب تلقائيًا في تاريخ الاستحقاق.

سداد قيمة أقساط التأمين

يمكن سداد قيمة أقساط التأمين خصمًا من الحساب.

فتح حساب مشترك

إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

المعاملات البنكية

إجراء كافة المعاملات البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

إصدار بطاقة خصم

إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب.

التعامل على الحساب

سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم.

إصدار البطاقات

إمكانية إصدار كافة أنواع البطاقات الائتمانية بضمان حساب التوفير.

سداد الالتزامات

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن المستخدم في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب، بالإضافة إلى إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبة العميل.

الجدول التالي، يوضح تفاصيل العائد على الحساب وفقًا للشرائح: