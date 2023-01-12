بعد رفع الفائدة عليه.. كل ما تريد معرفته عن دفتر توفير بنكي الأهلي ومصر

بعد إعلان بنكي مصر والأهلي المصري عن رفعهما لأسعار الفائدة على حسابات التوفير بالعملة المصرية بنسبة 2.25% على حساب التوفير العادي بداية من الأسبوع الجاري، تسأل الكثير من المواطنين عن المميزات التي تقدمها حسابات التوفير في البنوك خاصة بعد رفع سعر الفائدة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مميزات والمعلومات عن حسابات التوفير للبنوك وفق المنشور على مواقع البنكين الإلكترونيين.

مميزات حسابات التوفير في البنوك

- مع حسابات التوفير بالعملة المحلية من بنك مصر، يمكن من خلالها الادخار والحصول على أسعار عائد تنافسية.

- يمكن من خلال حساب التوفير إجراء المعاملات المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاتك البنكية الأساسية.

- يمكن فتح الحساب بحد أدنى 1500 جنيه مصري.

- يتم احتساب العائد عند وضع 3 آلاف جنيه كحد أدنى.

- توجد مرونة في إمكانية اختيار العميل لدورية صرف العائد لحسابات التوفير ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

- يمكن تنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر والأهلي المصري.

- إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر والأهلي خصماً من حسابك وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.

- إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصماً من حساب التوفير.

- إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

- إجراء كل المعاملات البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- إمكانية اصدار بطاقة خصم فوري على الحساب التوفير الخاص بالمواطن.

- سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم.

- إمكانية إصدار كل أنواع البطاقات الائتمانية بضمان حساب التوفير.

- إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصماً من الحساب.

- إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبة العميل.