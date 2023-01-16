عضو بـ«الحوار الوطني»: مجلس الأمناء يراعي التوازن بين كل الأطراف السياسية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني يمثل دعوة رئاسية غير مسبوقة في إفطار الأسرة المصرية، وذلك في شهر إبريل الماضي، من أجل ترتيب والتوافق على أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

وأضاف فوزي، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «دعوة نرى أنها غير مسبوقة في الدولة المصرية الحديثة، جرى تشكيل مجلس الأمناء بما يراعي التوازن بين كل الأطراف السياسية، حيث تشكّل مجلس الأمناء من 19 عضو، له منسق عام ورئيس أمانة فنية، ومعنا مجموعة من الشباب والعاملين بالأكاديمية الوطنية للتدريب».

تنوع كبير

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ الأكاديمية الوطنية للتدريب أحد مؤسسات الدولة تحتضن الحوار وتوفر له التسهيلات اللازمة وتمارس هذا الدور بحياد كامل دون التدخل في أي مناقشات، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء يتكون من أطياف كثيرة، ما بين يمين ويسار، مؤيد ومعارض، ليبرالي واشتراكي.

عقد 18 جلسة لمجلس الأمناء

وأكد، أنه جرى عقد 18 جلسة لمجلس الأمناء: «قد نكون ظهرنا في الجلسات الأولى مختلفين ومتحفزين، ولما المناقشات استمرت اتضح إمكانية بناء التوافق، وبناء الثقة بين جميع الأطراف، وهذه هي فلسفة الحوار، على مدار 18 جلسة حاولنا إحداث بناء مؤسسي، حيث بدأنا من الصفر من أجل التأسيس لحوار وطني، لدينا 3 محاور رئيسة ولجان فرعية وجرى اختيار رؤساء للجان ومساعدين وجرى مراعاة التوازن.