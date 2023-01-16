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عضو «أمناء الحوار الوطني»: عقدنا 18 جلسة تحضيرية ونقبل كل المقترحات

كتب:

يسرا البسيوني
08:43 م | الإثنين 16 يناير 2023
طلعت عبدالقوي

طلعت عبدالقوي

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار وصل إلى المحطات الأخيرة، من الجلسات التحضيرية بإعلان مجلس الأمناء عن الموضوعات التي سيتم مناقشتها داخل المحاور الثلاث، خلال أخر اجتماع تحضيري لمجلس الأمناء، ليتبقى الإعلان عن الشخصيات المشاركة في الجلسات الفعلية بكل لجنة من لجان المحور الثلاث، لتنطلق الجلسات الفعلية للحوار.

وأضاف عبد القوي، في حديثه لـ«الوطن»، أن كل لجنة تعقد 3 اجتماعات على الأقل اسبوعيا، بالتوازي، مؤكدا على أن مجلس أمناء الحوار الوطني يسعى إلى الاتفاق على القضايا والأسماء المشاركة بالتوافق، منذ أن انطلق قطار الحوار الوطني في السادس والعشرين من أبريل الماضي، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليجمع ممثلي جميع القوى السياسية والوطنية، من تيارات مختلفة وفئات عمرية متنوعة؛ لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واوضح عبد القوي انه على مدار 6 أشهر عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، المكون من 19 عضواً، 18 جلسة تحضيرية انتهى فيها من إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لسير الجلسات، ومدونة السلوك الخاصة بالأعضاء، وتحديد المحاور الثلاثة الرئيسية للحوار، بالاضافة الى اختيار المقررين والمقررين المساعدين، وتشكيل اللجان النوعية، بالإضافة إلى تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها.

واضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ان المحاور التي تم تحديدها لكل لجنة لمناقشة الملفات مرنة، مشيرا إلى أنه في حالة وجود محور جديد يتطلب المناقشة من قبل لجان الحوار يتم طرحه على مجلس الأمناء للتصديق عليه وتكليف اللجنة المختصة بمناقشته، لافتا الى انه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمناء اجتماع التحضيري الأخير خلال الأيام المقبلة للإعلان عن الأسماء والخبراء المشاركين في الجلسات الفعلية.

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