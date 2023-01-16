من هي كريمة مختار في مسرحية العيال كبرت؟.. «زينب»

الفنانة كريمة مختار كانت أحد أضلاع مسرحية العيال كبرت، التي حققت نجاحا مذهلا خلال فترة عرضها نهاية سبعينيات القرن الماضي، وتعد واحدة من أهم 5 مسرحيات في تاريخ المسرح الجماهيري العربي.

من هي كريمة مختار فى مسرحية العيال كبرت.. زينب

كريمة مختار في مسرحية العيال كبرت، قدمت شخصية «زينب» التي كانت متزوجة من رمضان الذي جسّد دوره الفنان حسن مصطفى، وكان لديهم 4 أبناء سحر وعاطف وسلطان وكمال، قدم دور الأول يونس شلبي، والثاني سعيد صالح، والأخير أحمد زكي.

كريمة مختار فى مسرحية العيال كبرت لم تكن هي أول من جسد شخصية زينب في المسرحية، حيث لعب الدور في البداية الفنانة نبيلة السيد، لكنها اعتذرت وحلّت محلها الفنانة كريمة مختار، ونفس الأمر تكرر مع الفنانة مشيرة إسماعيل التي لعبت دور سحر ثم اعتذرت، وحل محلها الفنانة نادية شكري.

وفاة كريمة مختار في 2017

يذكر أن الفنانة كريمة مختار رحلت عن عالمنا عام 2017، بعد صراع مع المرض، وترك إرثا كبيرا خلال مسيرتها في عالم الفن والدراما المصرية والعربية بعشرات الأعمال الفنية الخالدة.