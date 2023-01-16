إحسان الترك يكشف لـ«الوطن» حقيقة بيع ممتلكاته بسبب حاجته للمال

قال الفنان إحسان الترك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ ما تم تداوله بشأن بيع ممتلكاته لحاجته للمال فسرته بشكل خاطئ، مضيفا: «الناس فهمتني غلط ولكن الحقيقة أنا مبعتش ممتلكات بيتي علشان الفلوس خالص».

إحسان الترك يكشف سبب بيع ممتلكاته

وكشف الفنان إحسان الترك، عن السبب الحقيقي وراء بيع ممتلكاته قائلا: «كنت بسكن في شقة بمنطقة مدينة نصر، وكانت شقة كبيرة، لكن مؤخرا تم تغيير شقتي بواحدة أخرى كانت أصغر في المساحة».

وتابع الترك بأنّ هذا الأمر تسبب في أن هناك جزءًا من العفش ليس له مكان في شقته الجديدة، وهو الأمر الذي اضطره إلى بيع هذه الممتلكات؛ لأنّه لا يوجد مكان يتم وضعها فيه.

يذكر أنّ الفنان إحسان الترك كان قد ناشد الفنان محمد رمضان مؤخرًا أنّ يضمه إلى واحد من أعماله، وبالفعل على الفور استجاب الفنان محمد رمضان وضمه إلى مسلسل العمدة.