قصة مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان.. «حب وزواج واختفاء غامض»

يبحث الجمهور عن تفاصيل قصة مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان، وذلك على إثر انتشار صور من كواليس المسلسل لعدد من أبطال العمل، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023، ويشهد تجديد التعاون بين «رمضان» والمخرج محمد سامي.

قصة مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان

وتدور قصة مسلسل العمدة، من خلال محمد رمضان، الذي يجسد شخصية جعفر العمدة، ويعيش في حي السيدة زينب، يتزوج من 4 سيدات، في إطار اجتماعي درامي.

وبحسب تصريحات تليفزيونية لمخرج العمل، فإن «العمدة» متعدد الزيجات، ويعيش مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه؟.

وخلال الأحداث يضطر «العمدة» إلى الكذب على أسرته بأن الابن توفى خلال مدة تتجاوز الـ20 عامًا، وبحسب ما نشر محمد رمضان عبر حسابه بموقع «انستجرام»، فإن هناك قصة حب تجمعه بالفنانة زينة، التي تجسد شخصية عايدة بالمسلسل، قائلا: «قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة».

أبطال مسلسل العمدة

يشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل العمدة، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.