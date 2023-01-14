محمد رمضان وزينة يصلان عزاء والد ريم البارودي

حرص الفنانان محمد رمضان، وزينة، على حضور عزاء والد الفنانة ريم البارودي، المقام الآن بمسجد الصديق في مصر الجديدة، وذلك رغم انشغالهما بتصوير مسلسل العمدة المقرر أن يخوضا من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023 إذ أنهما قطعا التصوير.

ووصل عدد كبير من الشخصيات العامة إلى عزاء والد الفنانة ريم البارودي من بينهم ريهام سعيد وبوسي شلبي والمخرج مرقس عادل وغيرهم.

وفاة والد الفنانة ريم البارودي

وتعرض والد الفنانة ريم البارودي لأزمة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى ليرحل عن عالمنا الخميس الماضي.

يذكر أن مسلسل العمدة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان وزينة ومنة فضالي ومي كساب وإيمان العاصي.