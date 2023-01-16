رئيس «المصريين الأحرار»: تقدمنا بـ6 محاور للحوار الوطني وورش العمل تنعقد

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ الحوار الوطني منصة وطنية فريدة رعاية القيادة السياسية تستهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتحقيق ما ترنو إليه القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة، وإرساء قاعدة الحوار البناء لما يخدم الوطن والمواطن.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار ، في بيان لع منذ قليل، أن الحزب تقدم بدراسة متخصصة في صورة ملفات تغطي عدة محاور أولها الملف الاقتصادي والذي تضمن رؤية شاملة ومقترحات عديدة، بالإضافة للرؤية الخاصة بالملف السياسي والاجتماعي والذى يرنو إلى إستعادة الشخصية المصرية.

وأوضح أن ضمن المحاور الرئيسية التي قدمها الحزب للجهات المسؤولة عن تلقي مقترحات الحوار الوطني ما يراه الحزب بشأن الملف السياسي والمحور الاجتماعي بكافة جوانبه وركيزته الأساسية هي استعادة الشخصية المصرية وبناء أجيال سوية تقودها روح الانتماء والعمل والعطاء.

وتابع:" أن الحزب تقدم أيضا برؤية تخصصية بشأن المحور الثقافي والسياحي والرياضي فإن جميعها جوانب غاية الاهمية للتكامل رؤية البناء في شتى المجالات والملفات فإن مبدأ التكامل والتوافق هو أساسي لبناء الجمهورية الجديدة".

وأشار إلي أن الحزب يواصل من خلال لجان متخصصة انعقاد ورش العمل التباحث والتدارس والخروج برؤى ومقترحات في كافة المجالات لصياغتها ورفعها ضمن مناقشات الحوار الوطني فضلا عن وجود كوادر من شبابه وابنائه سوف يحضرون الجلسات المناقشات المرتقبة لطرح رؤية الحزب والتعبير عن لسان حاله.