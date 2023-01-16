بذكرى ميلادها.. كيف تسبب منظار المعدة في وفاة الفنانة كريمة مختار؟

تمر اليوم الاثنين الموافق 16 يناير، ذكرى ميلاد أم الوسط الفني كريمة، مختار وذلك حسبما وصفها عدد كبير من الفنانين بعد رحيلها.

ويرجع سبب وفاة كريمة مختار، بعد أن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، ونقلها إلى المستشفى، إذ بدأ الأمر من شهر ديسمبر 2016، حينما طلب الدكتور المعالج للفنانة الخضوع لمنظار في المعدة.

سبب وفاة كريمة مختار

وخضعت الفنانة كريمة مختار لجراحة منظار في المعدة في نفس الشهر، ولكنها بعدها تعرضت لتدهور حالتها الصحية وخضعت للعلاج على يد مجموعة من الأطباء لحين استقرار وضعها الصحي.

وفي يوم 12 يناير 2017 أي بعد إجراء العملية بعدة أيام، رحلت عن عالمنا، وشيع جثمانها وسط حالة كبيرة من الحزن اجتاحت الوسط الفني بأكمله.

أعمال فنية ناجحة للفنانة كريمة مختار

وكانت قد قدمت الفنانة كريمة مختار عددا كبيرا من الأعمال الفنية التى ظلت عالقة بقلوب جمهورها، وكان أكثرها نجاحا شخصية «ماما نونة» في مسلسل «يتربى فى عزو» والشخصية التي جسدتها في فيلم "ساعة ونص" قبل سنوات.